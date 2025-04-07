البنك الإسلامي للتنمية والجزائر يرسخان التعاون في مجال الطاقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - البنك الإسلامي للتنمية

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التقى معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر، خلال زيارته الرسمية إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, معالي وزير الدولة، ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المهندس محمد عرقاب، بحضور كاتبي الدولة المكلفَين بالمناجم والطاقات المتجددة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، مع التركيز على مشاريع التحول الطاقي ومبادرات التكامل الإقليمي.

وأكد معالي الدكتور الجاسر استعداد مجموعة البنك لتقديم الدعم المالي والتأميني, وتمويل مشاريع الطاقة المختلفة، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقات المتجددة.

وأشاد معاليه بعمق العلاقات القائمة بين الجزائر، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خصوصًا في قطاع الطاقة، الذي يمثل ما نسبته 7.8% من إجمالي تمويلات البنك في الجزائر، مثمنًا التقدم المحرز في تطوير البنية التحتية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز، منوهًا بالجهود التي تبذلها الجزائر؛ لتعزيز التكامل والاندماج مع دول أفريقيا جنوب الصحراء لتوسيع نطاق التغطية الكهربائية.

وأكد معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التزام البنك بمواصلة دعم الجزائر في مشروعات التحول الطاقي، وتطوير الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقات المتجددة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن في مجال الطاقة في المنطقة.

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