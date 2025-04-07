17 قتيلًا جرّاء عواصف وفيضانات في الولايات المتحدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أودت العواصف الشديدة التي اجتاحت وسط وشرق الولايات المتحدة بمصرع 17 شخصًا على الأقل، وسط تحذيرات من فيضانات إضافية خلال الأيام المقبلة.

وشهدت ولايات من آركنسو إلى أوهايو سلسلة من العواصف والزوابع، تسببت في دمار واسع شمل المباني والطرق، واقتلاع الأشجار وانقطاع الكهرباء.

وكانت تينيسي الأكثر تضررًا، حيث سجلت 10 وفيات، فيما لقي شخصان مصرعهما في كل من ميزوري وكنتاكي، وسُجلت حالة وفاة واحدة في كل من آركنسو، وإنديانا، وميسيسيبي.

وفي كنتاكي، دُمّرت مبانٍ عدة جراء إعصار ضرب مدينة جيفرسونتاون، بينما أظهرت صور ومقاطع على وسائل التواصل دمارًا واسعًا في عدة ولايات.

وحذّرت الهيئة الوطنية للأرصاد من أمطار غزيرة وفيضانات مباغتة، فيما لا يزال التيار الكهربائي مقطوعًا عن نحو 140 ألف مشترك، وفق موقع “باور آوتدج”.

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