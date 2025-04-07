استشهاد صحفي في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة للصحفيين جنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - هدم منازل فلسطينية على أيدي قوات إسرائيلية في الضفة الغربية

الخليج 365 - متابعات

استشهد صحفي فلسطيني، فيما أصيب تسعة آخرون بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، خيمة للصحفيين في مستشفى ناصر الطبي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

في السياق، تواصل القصف المدفعي والجوي على مناطق متفرقة في القطاع، مخلفًا دمارًا كبيرًا في منازل وممتلكات الفلسطينيين، ترافق ذلك مع عمليات إخلاء جديدة لآلاف العائلات الفلسطينية وسط قطاع غزة، مع توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط