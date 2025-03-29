سيفكوفيتش: الصين والاتحاد الأوروبي يناقشان "تكافؤ الفرص" في التجارة

اشار المفوض الأوروبي لشؤون التجارة والأمن الاقتصادي ماروس سيفكوفيتش الى انه التقى وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو لمناقشة تضمنت "تكافؤ الفرص" في التجارة.

واوضح سيفكوفيتش في تصريح له، أنه من الضروري ضمان أن تكون "العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والصين مبنية على تكافؤ الفرص، من حيث تدفقات التجارة وكذلك الاستثمار، مع فتح أسواق متناظرة".

ووصفت وزارة التجارة الصينية اجتماع أمس الجمعة بأنه تبادل صريح وعملي لوجهات النظر.

وهذه أول زيارة يقوم بها سيفكوفيتش للصين منذ توليه منصبه في أواخر العام الماضي.

ويسعى كبار المسؤولين في بكين وأوروبا إلى إيجاد أرضية مشتركة على الرغم من النزاعات التجارية طويلة الأمد، في الوقت الذي تهدد فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقلب العلاقات عبر الأطلسي والتجارة العالمية رأسا على عقب.