شكرا لقرائتكم خبر عن أدنى مستوى له على الإطلاق في عدن وصنعاء اليوم...الريال اليمني يواصل هبوطه التاريخي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، في صنعاء وعدن، اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025: أسعار الصرف في عدن:

-الدولار الأمريكي:

الشراء: 2339 البيع: 2356 -الريال السعودي:

الشراء:614

البيع: 617 أسعار الصرف في صنعاء: -الدولار الأمريكي:

الشراء: 535

البيع: 540 -الريال السعودي:

الشراء: 138

البيع:140.5

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