شكرا لقرائتكم خبر عن ليست المرة الأولى.. طفل يتسلل عبر السياج الخارجي للبيت الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلل طفل عبر السياج الخارجي للبيت الأبيض يوم الأربعاء، قبل أن تعترضه عناصر من جهاز الخدمة السرية.

وقال المتحدث باسم الخدمة السرية أنتوني جولييلمي، إن الطفل الصغير تمكن من التسلل عبر السياج في الحديقة الشمالية نحو الساعة 0630 مساء، بعد نحو ساعة من إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على واردات السيارات من المكتب البيضاوي.

وأضاف جولييلمي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "تمكن الضباط بسرعة من إعادة الطفل إلى والديه دون أي حوادث". حوادث مماثلة في السابق وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي ضابطًا مسلحًا يحمل طفلًا صغيرًا يرتدي سترة زرقاء بغطاء رأس عبر الحديقة، قبل أن يسلمه إلى ضابط آخر.

ووقعت حوادث مماثلة في السابق، إذ شهد البيت الأبيض في أبريل 2023 تسلل طفل صغير عبر السياج المعدني في الحديقة الشمالية، قبل أن يعاد إلى والديه، اللذين خضعا لاستجواب قصير.