شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 32 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

طقس المنطقة الشرقية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

عيد الفطر المبارك

أمطار خفيفة

.

.

.

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 32 درجة مئوية حسب تقريرعن درجات الحرارة العظمى اليوم الاثنين.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 32 درجة مئوية.- مكة المكرمة 39 درجة مئوية.- المدينة المنورة 34 درجة مئوية.- الرياض 34 درجة مئوية.- جدة 35 درجة مئوية.- أبها 24 درجة مئوية.- تبوك 26 درجة مئوية.- بريدة 35 درجة مئوية.- حائل 26 درجة مئوية.- الباحة 23 درجة مئوية.- عرعر 25 درجة مئوية.- سكاكا 26 درجة مئوية.- جازان 34 درجة مئوية.- نجران 33 درجة مئوية.- الخرج 34 درجة مئوية.- المجمعة 33 درجة مئوية.- وادي الدواسر 36 درجة مئوية.- الدوادمي 33 درجة مئوية.- شرورة 36 درجة مئوية.نبهفي تقريرهثاني أياميوم الاثنين، منعلى أجزاء من المنطقة الشرقيةتبدأ الأمطار الساعة 2 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 10 مساء، على حفر الباطن والخفجي وقرية العلياوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية