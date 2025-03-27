شكرا لقرائتكم خبر عن قدراتها غير محددة.. زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار طائرات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، هذا الأسبوع على اختبارات لطائرات استطلاع وهجوم جديدة وطالب بزيادة إنتاجها، وفقا لما ذكره تقرير إعلامي رسمي اليوم الخميس.

ويواصل كيم التأكيد على تطوير الطائرات المسيرة، وجاءت هذه الاختبارات كأحدث استعراض لقدرات بلاده العسكرية المتنامية.

قدرة طائرة الاستطلاع

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية كيم وهو يشرف على ما بدا أنه طائرة استطلاع كبيرة. كما أظهرت صور أخرى طائرات مسيرة متفجرة وهي تتحطم في مركبات عسكرية استخدمت كأهداف.



وقالت الوكالة إن الاختبار أظهر قدرة طائرة الاستطلاع على تعقب أهداف متعددة ومراقبة تحركات القوات على البر والبحر، ما قد يعزز عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية في كوريا الشمالية وقدرتها على تحييد التهديدات المعادية.وأضاف التقرير أن الطائرات المتفجرة الجديدة صممت لمهام هجومية متنوعة وتتميز بقدرات غير محددة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.