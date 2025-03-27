شكرا لقرائتكم خبر عن تحليق للطيران للمرة الأولى منذ الهدنة مع السعودية في هذا المكان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن تحليق لطيران حربي في محيط جبهات جنوب مأرب وغربها ورجح المصدر انه من المحتمل ان يكون طيران امريكي

مشيراً انه ولأول مرة تشهد هذه الأماكن طلعات لطيران مجنح منذ هدنة 2 ابريل في العام 2022 م .

مؤكداً انه لم تسمع صوت اي انفجارات اثناء تحليق الطيران. .

كانت هذه تفاصيل خبر تحليق للطيران للمرة الأولى منذ الهدنة مع السعودية في هذا المكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.