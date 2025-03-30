شكرا لقرائتكم خبر عن خلال "اجتماع سري"...غارة أمريكية مباغتة تقتل قيادات حوثية في هذه المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت تقارير إعلامية بمقتل نحو عشرين قياديًا من جماعة الحوثي في غارة جوية نفذها الطيران الأمريكي على أحد مواقع الجماعة في محافظة صعدة، معقلها الرئيس شمالي اليمن.

ووفقًا لمصدر خاص نقلت عنه وكالة "2 ديسمبر"، فإن الضربة استهدفت اجتماعًا سريًا للقيادات الحوثية في مديرية ساقين، حيث تم استهداف الموقع أثناء انعقاد الاجتماع، ما أدى إلى مقتل جميع الحاضرين.

هذا ولم تصدر جماعة الحوثي، المصنفة إرهابيًا، أي بيان رسمي بشأن الحادثة، وسط تكتم على تفاصيلها.

يُذكر أن الطيران الأمريكي نفذ، يومي الجمعة والسبت، سلسلة غارات على مواقع ومناطق واقعة تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء وصعدة والحديدة والجوف، ضمن حملة تشنها القوات الأمريكية منذ منتصف الشهر الجاري، تقول واشنطن إنها تهدف للقضاء على قدرات الجماعة العسكرية، التي تمكنها من مهاجمة السفن بالبحر الأحمر.