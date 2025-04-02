شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن حسن دنيا يعلن وفاة والدة المطرب سهيل يزبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الملحن حسن دنيا عن وفاة والدة المطرب اللبناني سهيل يزبك، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة صديقي وعشرة عمري المطرب سهيل يزبك، أرجو الدعاء لها بالعفو والمغفرة".



وفاة والدة سهيل يزبك

سهيل يزبك هو مطرب لبناني اشتهر بأدائه المميز للأغاني الشعبية والطربية، خاصة في اللون الفلكلوري اللبناني، ويتمتع بصوت قوي وأداء مميز في مجال الغناء الشعبي في لبنان.

قدم سهيل يزبك العديد من الأغاني التي لاقت شهرة واسعة، وكان له أسلوب خاص في الأداء يعتمد على المزج بين الغناء الجبلي والطرب الشعبي، مما جعله محبوبًا لدى الجمهور اللبناني والعربي، واشتهر بأغاني مثل "هيلا يا واسع" وغيرها من الأغاني التراثية التي حملت الطابع الفلكلوري اللبناني.