شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان: دراما رمضان قدمت موسما متميزا وناقشت قضايا متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

أجاب النجم مصطفى شعبان عن سؤال للإعلامي الدكتور عمرو الليثي حول رأيه في دراما رمضان هذا العام، قائلا: "الدراما المصرية هذا الموسم قدمت موسم متميزًا، وكان هناك تنوع كبير وتضمنت مناقشة عدد من الموضوعات الاجتماعية المتنوعة".

وأضاف مصطفى شعبان خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة: "العمل الجيد بالتأكيد ينال ثقة المشاهد"، مشيدا بتواجد أبناء الصناعة من كتاب وما غير ذلك، حيث يشكلون إضافة بالتأكيد للدراما.

وتابع: "وفي الفن كل شيء مطروح، وفي الماضي قدمت فيلم (النعامة والطاووس) وناقشت قضية هامة وجريئة، ولكنني حرصت على أن تقدم بحرفية وبما لا يخدش حياء الأسرة المصرية، وهذا الأمر يعود إلى رؤية الفنان والرقابة".

وأضاف: "شهر رمضان له خصوصية ووضع خاص، وهناك أعمال تصلح للعرض في شهر رمضان وأخرى لا تصلح، وكنا في الماضي في عهد الأستاذ ممدوح الليثي يكتب على العمل الدرامي (صالح للعرض في شهر رمضان) واختيار أعمال دون أخرى تناسب هذا الشهر والباقي يعرض في باقي العام".

وعلى جانب آخر أوضح النجم مصطفى شعبان: "مخرج مسلسل حكيم باشا أحمد خالد مخرج متميز جدًا وتلميذ المخرج الكبير شريف عرفة، والذي أهداه فلتر للمسلسل بدون مقابل"، موجهاً الشكر للمخرج شريف عرفة على دعمه ومساندته، مشيرًا إلى أنه سبق وأن تعاون معه في فيلم "مافيا".