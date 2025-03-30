شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة السورية، وعن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق. وفق واس.

وأكدت الوزارة تطلع المملكة للتعاون والعمل مع الحكومة السورية الجديدة بما يجسد العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، ويعزز من العلاقات في المجالات كافة.

وأعربت وزارة الخارجية عن تمنياتها للحكومة السورية الجديدة بالتوفيق والسداد بما يحقق لسوريا الشقيقة أمنها واستقرارها ورخاءها.

وكان رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، قد أعلن تعيين السياسية هند قبوات في منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية الجديدة.

قبوات هي سياسية وباحثة سورية من أصول مسيحية، وأستاذة مساعدة ومديرة قسم حوار الأديان وحل النزاعات في معهد الأديان والدبلوماسية التابع لـ"جامعة جورج ماسون"، كما اختيرت لعضوية اللجنة التحضيرية لـ"مؤتمر الحوار الوطني في سوريا 2025".

وشغلت منصب النائبة السابقة لرئيس مكتب "هيئة التفاوض" في جنيف، وأستاذة زائرة في قسم المفاوضات لدى كلية الحقوق في "جامعة هارفارد"، وكانت عضوة "الهيئة العليا للمفاوضات".

تحمل درجة ماجستير في القانون والدبلوماسية من كلية "فليتشر" للقانون والدبلوماسية في "جامعة تافتس" في الولايات المتحدة.