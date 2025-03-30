شكرا لقرائتكم خبر عن ضربات أمريكية تثير مشاعر اليمنيين في صنعاء.. ما الامر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد الخبير العسكري محمد عبدالله الكميم بأن العديد من الأشخاص الذين يعرفهم في مناطق متفرقة داخل العاصمة صنعاء المحتلة وخارجها عبّروا عن شعورهم بسعادة كبيرة عند سماعهم أن الضربات الأمريكية أصابت أهدافها بدقة، وألحقت أضراراً بالمليشيات الحوثية، سواء بتدمير مخازن الصواريخ أو القضاء على قيادات بارزة. وأشار الكميم إلى أن هذه المشاعر تمثل غالبية الشعب اليمني.

وأضاف الكميم: "كيف يمكن تفسير هذه الفرحة؟ أعتبرها استبياناً شعبياً ومؤشراً مهماً يعكس سقوط هذه الجماعة الإرهابية من وعي الشعب اليمني، ودليلاً على وعي متنامٍ وعظيم ضد هذه المليشيات".

وأكد أنه على الرغم من أن المعركة بين الولايات المتحدة والحوثيين ليست معركة اليمنيين وليس لهم علاقة مباشرة بها، إلا أنه يتعين على الحكومة الشرعية اليمنية استغلال هذه الظروف الراهنة، واغتنام هذه الفرصة الكبيرة لاستئصال المليشيات الحوثية من الوجود بشكل نهائي.