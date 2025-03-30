شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان هام بخصوص الحلقة الاخيرة من مسلسل دروب المرجلة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قناة السعيدة الفضائية أن متابعيها سيكونون على موعد مع عرض الحلقة الأخيرة من الجزء الثاني لمسلسل “دروب المرجلة”، وذلك عند الساعة السادسة والنصف مساء الأحد.
وقالت القناة في منشور رسمي: “غداءً أنتم على موعد مع أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل دروب المرجلة (2)، نعتذر عن أي تقصير، وبذلنا ما بوسعنا”، مضيفة: “عيدكم أسعد، وكل عام وأنتم بخير”.
ويُعد مسلسل “دروب المرجلة” أحد الأعمال الدرامية التي حظيت بمتابعة واسعة من الجمهور خلال شهر رمضان، نظراً لتناوله قضايا اجتماعية بطابع درامي مشوّق.
كانت هذه تفاصيل خبر اعلان هام بخصوص الحلقة الاخيرة من مسلسل دروب المرجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.