شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان هام بخصوص الحلقة الاخيرة من مسلسل دروب المرجلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قناة السعيدة الفضائية أن متابعيها سيكونون على موعد مع عرض الحلقة الأخيرة من الجزء الثاني لمسلسل “دروب المرجلة”، وذلك عند الساعة السادسة والنصف مساء الأحد.



وقالت القناة في منشور رسمي: “غداءً أنتم على موعد مع أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل دروب المرجلة (2)، نعتذر عن أي تقصير، وبذلنا ما بوسعنا”، مضيفة: “عيدكم أسعد، وكل عام وأنتم بخير”.



ويُعد مسلسل “دروب المرجلة” أحد الأعمال الدرامية التي حظيت بمتابعة واسعة من الجمهور خلال شهر رمضان، نظراً لتناوله قضايا اجتماعية بطابع درامي مشوّق.