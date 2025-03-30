اخبار اليمن

ريال مدريد يهزم ليغانيس بصعوبة

0 نشر
0 تبليغ

ريال مدريد يهزم ليغانيس بصعوبة

شكرا لقرائتكم خبر عن يهزم ليغانيس بصعوبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قق ريال مدريد، فوزا صعبا على ضيفه ليغانيس 3-2، في الجولة التاسعة والعشرين من لكرة القدم. ورفع ريال مدريد رصيده إلى 63 نقطة وبقي وصيفا بفارق الأهداف عن غريمه المتصدر والذي يلعب الأحد مع جاره جيرونا. ويدين الفريق الملكي بفوزه إلى نجمه الفرنسي كيليان مبابي الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 32 عبر ركلة جزاء، ورد ليغانيس بهدفين مع نهاية الشوط الأول، لكن جود بيلينغهام عادل النتيجة في مطلع الشوط الثاني، قبل ان يسجل مبابي بطريقة رائعة من ركلة حرة هدف الفوز في الدقيقة 76، ليصبح على بعد هدف من متصدر ترتيب الهدافين روبرت ليفاندوفسكي (23 هدفا).

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يهزم ليغانيس بصعوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا