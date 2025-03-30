شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يهزم ليغانيس بصعوبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قق ريال مدريد، فوزا صعبا على ضيفه ليغانيس 3-2، في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم. ورفع ريال مدريد رصيده إلى 63 نقطة وبقي وصيفا بفارق الأهداف عن غريمه برشلونة المتصدر والذي يلعب الأحد مع جاره جيرونا. ويدين الفريق الملكي بفوزه إلى نجمه الفرنسي كيليان مبابي الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 32 عبر ركلة جزاء، ورد ليغانيس بهدفين مع نهاية الشوط الأول، لكن جود بيلينغهام عادل النتيجة في مطلع الشوط الثاني، قبل ان يسجل مبابي بطريقة رائعة من ركلة حرة هدف الفوز في الدقيقة 76، ليصبح على بعد هدف من متصدر ترتيب الهدافين روبرت ليفاندوفسكي (23 هدفا).

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