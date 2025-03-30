شكرا لقرائتكم خبر عن فى 28 موقعًا.. انطلاق احتفالات عيد الفطر فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم بأول أيام عيد الفطر المبارك، وبهذه المناسبة تنطلق الفعاليات فى محافظات المملكة المختلفة، وفى هذا السياق انطلقت فعاليات العيد في 28 موقعًا داخل محافظة الخرج، ضمن البرامج التي تشرف عليها بلدية المحافظة، التي تهدف إلى تنظيم فعاليات اجتماعية تعزز الروابط بين سكان الأحياء في المحافظة، وإتاحة الفرصة للأهالي للمشاركة في تنظيم المهرجانات بفقرات متنوعة وألعاب شعبية وتوزيع الحلويات والهدايا على الأطفال والمشاركين؛ لترسيخ مشاعر البهجة وتعزيز الروابط الاجتماعية، وإظهار مشاعر الفرح والاحتفال بالعيد السعيد.

وينطلق الحفل الرسمي للأهالي في حديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر، ويشتمل على أوبريت وعروض النافورة التفاعلية والألعاب النارية وفلكلوريات شعبية، وتجهيز برنامج احتفال في المركز الحضاري باليمامة، وبمركز احتفالات السلمية بعريش الملك عبدالعزيز، بإشراف من إمارة محافظة الخرج وبلدية المحافظة ومشاركة عدد من القطاعات.