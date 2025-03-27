شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد عسكري أمريكي يُنذر بضربات ساحقة على مخابئ الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشير الزيادة الملحوظة في الأصول العسكرية الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط إلى احتمال شن ضربات مكثفة على مواقع الحوثيين في اليمن، الذين يحظون بدعم إيران.

قامت الولايات المتحدة مؤخرًا بنشر طائرات متطورة للغاية وحاملة طائرات ثانية في المنطقة.

تم إرسال ما لا يقل عن خمس قاذفات B-2 الشبح إلى قاعدة دييغو غارسيا البريطانية العسكرية، المستخدمة من قبل الولايات المتحدة في المحيط الهندي. وترد تقارير عن إرسال مزيد منها في الطريق.

كما تم تتبع هبوط سبع طائرات C-17 على هذا الأتول النائي، ما يوحي بنقل المعدات والكوادر والإمدادات، مع إعادة تموضع طائرات التزود بالوقود في مواقع استراتيجية.

أمر البنتاغون مؤخرًا مجموعة الضربات الحاملة للطاقم الأمريكي USS Harry S. Truman بتمديد مهمتها في البحر الأحمر لشهر إضافي، فيما تتجه مجموعة ضربات ثانية برئاسة حاملة الطائرات USS Carl Vinson نحو الشرق الأوسط.

يُعد هذا التصعيد غير المعتاد في الأصول العسكرية مؤشرًا، ربما، على أن الولايات المتحدة تخطط لشن ضربات عنيفة على الحوثيين في اليمن وقد تسعى أيضًا لإرسال رسالة قوية لإيران.

هاجم الحوثيون مرارًا السفن المارة في البحر الأحمر وإسرائيل خلال الصراع في غزة.

توقفت تلك الهجمات أثناء سريان وقف إطلاق النار لكنها استؤنفت بعد استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

تعهد الحوثيون بالضرب على مطار بن غوريون في إسرائيل، وأطلقوا صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل تقريبًا بشكل يومي في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى تشغيل صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس.

زعمت الميليشيات شن هجمات بطائرات بدون طيار على إسرائيل ليلة الثلاثاء، رغم أن الجيش الإسرائيلي لم يؤكد ذلك.

شنّت إدارة ترامب هجمات ضد الحوثيين لاستعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر، الذي يُعد ممرًا حيويًا للتجارة العالمية نظرًا لارتباطه بالبحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس.

كانت الموجة الأولى من تلك الهجمات موضوع تسريب أمني كبير عندما تم إدراج صحفي عن طريق الخطأ في مناقشات جرت بين مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى على تطبيق المراسلة Signal.

وعد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بمواصلة ضرب الحوثيين طالما لزم الأمر، كما حذر الرئيس ترامب إيران من احتمال اضطراره لاتخاذ إجراءات عسكرية ضد منشآتها النووية إذا لم توافق طهران على بدء محادثات.

على خط النار: أرقام تكشف حجم التصعيد

- 5 قاذفات شبحية من طراز (B-2) القادرة على اختراق أي دفاعات جوية رُصدت في (دييغو غارسيا)، مع تقارير عن مزيد من التعزيزات.

-7 طائرات نقل عسكري من نوع (C-17) تهبط على الجزيرة النائية، حاملةً معدات عسكرية ومؤنًا قد تُغير خريطة المعارك.

- تمديد مهمة مجموعة حاملة الطائرات (هاري إس ترومان) شهراً إضافياً في البحر الأحمر، بينما تتجه مجموعة ثانية بقيادة حاملة الطائرات (كارل فينسون) نحو المنطقة.

لماذا الآن؟ رسائل مُشفّرة إلى طهران وصواريخ الحوثيين

بينما يُعيد الحوثيون – المدعومون إيرانياً – تنشيط هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وإطلاق صواريخ باليستية تجاه إسرائيل (آخرها صواريخ أطلقت أمس أثارت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس)، تبدو واشنطن مصممة على "ردٍّ مختلف" هذه المرة.

تصريحات مسؤولي البنتاغون تُلمّح إلى أن الضربات القادمة لن تكون"مجرد إنذارات في الفراغ"، خاصة بعد أن وَعَدَ وزير الدفاع بيت هيغزيث بـ "ضربات تستمر ما دامت الحاجة إليها"، بينما حذّر الرئيس ترامب طهران صراحةً من عواقب رفضها المفاوضات النووية، مُلوحاً بضرب منشآتها.

الرسالة الأمريكية المباشرة إلى إيران: "انسحابكم من لعبة الحوثيين.. أو ستذوقون العواقب".

بينما تُشير كل المؤشرات إلى أن المنطقة على حافة موجة عسكرية قد تُعيد تعريف معادلات القوى.. فهل تُغيّر طهران حساباتها قبل فوات الأوان؟