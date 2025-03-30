شكرا لقرائتكم خبر عن غضب عارم عقب قيام قيادي حو ثي سعودي بسب الصحابة بقلب صنعاء ودعوات لطرده والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �جر قيادي حوثي سعودي الاصل موجة غضب عارمة عقب قيامه بسب الصحابة بقلب صنعاء.

وقال ناشطون:ندعو الحوثيين لطرد علي هاشم من صنعاء اذا كانوا فعلا مليشيا ليست طائفية اما اذا بقى هاشم فهي جماعة طائفية تطعن وتسب لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم.

ودعا ناشطون لمحاسبة الحوثي علي هاشم الذي تطاول على الصحابة



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