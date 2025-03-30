شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا وأمريكا تدعوان رعاياهما لمغادرة هذه الدولة العربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تأتي هذه التحذيرات وسط مخاوف متزايدة من تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا، في وقت تشهد فيه بعض المناطق توترات متصاعدة.

حثت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها في سوريا على مغادرة البلاد فوراً وبأي وسيلة متاحة، مشددة على خطورة الوضع الأمني في ظل استمرار النزاع وعدم استقرار الأوضاع.

وقالت الوزارة، في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني اليوم السبت 29 مارس، إن على المواطنين البريطانيين المتواجدين في سوريا "المغادرة بأي وسيلة متاحة"، محذرةً من تداعيات التصعيد العسكري في بعض المناطق.

وأضاف البيان: "في حال تأثرتم بتصاعد الأعمال العدائية، ابقوا في مكان آمن حتى تتاح لكم وسيلة مغادرة مناسبة. قد يتم فرض حظر تجول في بعض المناطق المتأثرة، لذا نوصي بالالتزام بالإرشادات المحلية واتخاذ أقصى درجات الحذر".

وفي سياق متصل، دعت السفارة الأمريكية في دمشق جميع مواطنيها لمغادرة الأراضي السورية فورًا، وسط تحذيرات من وزارة الخارجية الأمريكية من احتمال تصاعد التهديدات الأمنية خلال عطلة عيد الفطر.

وجاء في بيان نُشر على الموقع الرسمي للسفارة أن "وزارة الخارجية الأمريكية تحذر المواطنين الأمريكيين من زيادة احتمال وقوع هجمات خلال عطلة عيد الفطر، قد تستهدف السفارات، والمنظمات الدولية، والمؤسسات العامة السورية في دمشق".

وتأتي هذه التحذيرات وسط مخاوف متزايدة من تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا، في وقت تشهد فيه بعض المناطق توترات متصاعدة.