شكرا لقرائتكم خبر عن قطع كامل لخدمة الإنترنت ...صعدة تخرج عن التغطية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد سكان محليون في محافظة صعدة أن خدمة الإنترنت قد تم قطعها بشكل كامل في المحافظة من قبل مليشيات الحوثيين، بالتزامن مع غارات امريكية عنيفة تشن على المحافظة التي تعد معقل الميليشيا.

وقال السكان إن مليشيات الحوثي منعت خدمة الإنترنت في معقلها الرئيسي، حيث تنتمي العديد من القيادات الحوثية إلى هذه المحافظة.

وأفاد السكان بأن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تتعرض صعدة لعدة غارات جوية أمريكية، مما يزيد من صعوبة توثيق تلك الغارات بالصوت والصورة.

وأكدوا أن أي مواد إعلامية أو تغطية تتعلق بالغارات والأحداث الميدانية في صعدة يتم نشرها فقط من خلال مصادر إعلامية تابعة للحوثيين، مما يحد من تدفق المعلومات المستقلة عن الأوضاع في المنطقة.

ويرى مراقبون ان هذا التقييد في الوصول إلى الإنترنت يعكس استمرار القيود المفروضة على الحريات الإعلامية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ويزيد من التحديات التي تواجه الصحفيين والمواطنين في نقل الحقيقة إلى العالم.