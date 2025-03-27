شكرا لبحثكم عن خبر مدير مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن يقدم شكره وامتنانه لهيئة الإغاثة والأعمال الإنسانية في المجلس الانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بعد جهود دؤوبة ومناشدات متواصلة من قبل مديرة عام مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن د. نوال جواد ، استجابت هيئة الإغاثة والاعمال الانسانية في المجلس الانتقالي الجنوبي ، ممثلة بالمحامية نيران حسن سوقي ، بتقديم 2100 سلة غذائية لدعم المتعاقدين والمتطوعين في مدارس العاصمة .

واعربت د . نوال جواد لهذه الاستجابة ، مؤكدة ان هذا الدعم يأتي في وقت حرج يواجه فيه الكادر التربوي تحديات معيشية واقتصادية صعبة .. كما اشارت ان هذه المبادرة تعكس روح التعاون والتكافل المجتمعي ، وتسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية في عدن .

وأكدت مديرة مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن أهمية استمرار هذا التعاون بين المكتب وهيئة الإغاثة والأعمال الإنسانية ، داعية جميع الجهات الداعمة إلى تقديم المزيد من الدعم والمساندة لكافة القطاع التربوي ، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية والارتقاء بالعملية التعليمية في العاصمة عدن .