شكرا لبحثكم عن خبر تحرير عدن: دحر الغزو الإمامي يوم مجيد صنعه رجال ونساء عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رئيس مجلس القيادة الرئاسي في ذكرى :

قال فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الضوء على الذكرى العظيمة لتحرير العاصمة المؤقتة عدن من الغزو الإمامي، مؤكداً أن هذا اليوم يمثل محطة فارقة في تاريخ اليمن الحديث.

وفي تغربدة لفخامتة في مواقع التواصل الأجتماعي بهذه المناسبة، قال الرئيس العليمي: "صنع رجال ونساء عدن المجد بدحر الغزو الإمامي عن مدينتهم التي خلدت مكانتها كعاصمة للمشروع الوطني، ومعقل للمناضلين من أجل الكرامة الإنسانية."

وأضاف رئيس مجلس القيادة الرئاسي "الغليمي" : هذا يوم للنصر الذي ندين فيه لأبطاله الشجعان بجعل التحرير الشامل ممكناً، وإنهاء الانقلاب ليس مجرد خيار، بل معركة وجودية."

وأكد الرئيس العليمي أن هذه الذكرى تذكّر اليمنيين جميعاً بأهمية الصمود والتضحيات العظيمة التي قدمها الشعب اليمني بكل فئاته.

كما أشاد فخامته بالشجاعة الباسلة لأبناء عدن والأبطال الذين جعلوا هذا التحرير حقيقة، مشيراً إلى أن تحرير عدن كان خطوة أولى نحو تحرير باقي الأراضي اليمنية من مليشيا الحوثي الانقلابية.

وفي ذات السياق، قدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، الدكتور . رشاد محمد العليمي ، شكره العميق للأشقاء في تحالف دعم الشرعية، قائلاً: "من عدن المُحرَّرة نُجدِّد وإخواني أعضاء مجلس القيادة في هذه الذكرى، عظيم شكرنا للأشقاء في تحالف دعم الشرعية الذين جعلوا من حلم التحرير حقيقة، وشاهد على أعظم استجابة عربية للدفاع عن هوية شعبنا، وصموده الأسطوري حتى تحقيق كافة تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية."

وأختتم فخامتة حديثة بالتأكيد على أن الشعب اليمني ماضٍ قدماً نحو استعادة كامل أراضيه، متطلعين إلى المستقبل الذي سيحمل معه الأمن والازدهار والحرية لجميع أبناء الوطن.