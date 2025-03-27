شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع مؤقت.. تراجع طفيف لأسعار الذهب مع ارتفاع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، وشهدت العقود الآجلة للذهب تراجعًا بنسبة طفيفة بعد ارتفاعها المؤقت، متأثرة بصعود الدولار.

وانخفض سعر الذهب بمقدار 2.80 دولار، أي بنسبة 0.09%، ليصل إلى 3020.90 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي.

في المقابل، ارتفع سعر الفضة بنسبة 0.09% إلى 34.033 دولار، وسجل النحاس ارتفاعًا بنسبة 0.51% إلى 5,209.5 دولار للأوقية.