شكرا لقرائتكم خبر عن "أي أف جي" اتصدر شركات البورصة الأكثر تداولا خلال مارس بـ5.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "مجموعة أي أف جي القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر مارس، بحجم تداول بلغ 188.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 5.1 مليار جنيه، يليه سهم "مصر الوطنية للصلب-عتاقة" بحجم تداول بلغ 550.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 4.5 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" بحجم تداول بلغ 38.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 3 مليارات جنيه، ثم "الحديد والصلب للمناجم والمحاجر" بحجم تداول 424.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2.3 مليار جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 42 مليون ورقة، وقيمة تداول 2.2 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.

وفي المركز السادس "أوراسكوم للتنمية القابضة" بحجم تداول بلغ 79.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 1.913 مليار جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 271.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.88 مليار جنيه، ثم "بلتون القابضة"، بحجم تداول 744.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.6 مليار جنيه، وفى المركز التاسع "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول 551 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.5 مليار جنيه، وجاءت في المركز الأخير "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 132.7 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 4.62% ليغلق عند مستوى 32026.14 نقطة، خلال جلسات شهر مارس المنتهي، تزامنًا مع شهر رمضان الكريم، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.75% ليغلق عند مستوى 9046.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.63% ليغلق عند مستوى 12462.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.96% ليغلق عند مستوى 39787.46 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 9.82% ليغلق عند مستوى 11582.56 نقطة.