بكتيريا خطيرة تجبر شركة عالمية على سحب شامبو شهير من الأسواق

القاهرة - سمر حسين - صحة

أكدت تقارير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA» أن عملية السحب جاءت بعد اكتشاف تلوث دفعة معينة من الشامبو ببكتيريا «كليبسيلا أوكسيتوكا»، التي تعيش بشكل طبيعي في الأمعاء والفم والأنف دون ضرر، لكنها قد تصبح مهددة للحياة في حال انتقالها إلى مجرى الدم، حيث ترتبط بارتفاع معدل الوفيات بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%.

وأوضحت الشركة أن المنتجات الملوثة تم تصنيعها في منشأة بالمكسيك وتم توزيعها عبر عدد من الموزعين، من بينهم «C&R Beauty» و«Caesar’s Professional Products Inc» و«Vero Beauty Distributors»، ورغم توفر علامة «Tec Italy» في متاجر كبرى مثل «Walmart» و«Amazon»، إلا أن المنتجات المسحوبة لم تكن متاحة للبيع المباشر، بل كانت مخصصة فقط لصالونات التجميل، مما يصعب تتبع عدد العملاء الذين حصلوا عليها.

مواصفات المنتجات المسحوبة

تاريخ انتهاء الصلاحية: 27 مايو 2027

رمز الدفعة: 1G27542266

تصنيف السحب، الفئة الثانية، والتي تعني أن التعرض للمنتج قد يسبب مشكلات صحية مؤقتة أو قابلة للعلاج، مع احتمال منخفض لحدوث مضاعفات خطيرة.

ويحذر الخبراء من أن انتقال هذه البكتيريا إلى مجرى الدم أو أعضاء أخرى قد يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الحمى، القشعريرة، ضيق التنفس، السعال، ألم أثناء التبول، آلام أسفل البطن، الغثيان والتقيؤ، وعلى الرغم من أن أغلب المصابين يتعافون باستخدام المضادات الحيوية أو الراحة التامة، فإن الحالات التي تعاني من ضعف المناعة أو الأمراض المزمنة قد تواجه مضاعفات أخطر، مثل التهابات الرئة، عدوى مجرى الدم، وتعفن الدم.

خطر على صحة فروة الرأس والشعر

في هذا السياق، أشار الدكتور نادر نصر، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، لـ«الوطن»، إلى أن استخدام المنتجات الملوثة بالبكتيريا قد يتسبب في تهيج الجلد وفروة الرأس، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من البشرة الحساسة أو الجروح المفتوحة، موضحًا أن هذه البكتيريا قد تدخل الجسم من خلال الشقوق الصغيرة في الجلد، مما يزيد من احتمالات الالتهابات الجلدية أو مشاكل فروة الرأس مثل الحكة الشديدة، الاحمرار، والتهابات بصيلات الشعر.

وأضاف «نصر» أن الوقاية من هذه المشكلات تبدأ بالحرص على شراء منتجات العناية بالشعر من مصادر موثوقة، والتأكد من تاريخ الإنتاج ورمز الدفعة المدون على العبوة. كما نصح بعدم مشاركة أدوات العناية الشخصية مثل فرش الشعر أو المناشف، لتقليل خطر انتقال العدوى في حالة استخدام منتج ملوث.