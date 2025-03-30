مخاطر تناول الفسيخ والرنجة للحوامل.. توقفي فورا

القاهرة - سمر حسين - صحة

انطلق العد التنازلي لاستقبال أول أيام عيد الفطر المبارك، إذ بدأت ربات البيوت في الاستعداد لتحضير أشهى وصفات الرنجة والفسيخ، لتناولها أول أيام العيد، إذ تعد من أبرز الطقوس في اليوم الأول للاحتفال عقب شهر كامل يحاول الجميع الابتعاد عن الأسماك المملحة خوفًا من الشعور بالعطش في صيام رمضان.

وتعد الرنجة والفسيخ من الأكلات التي لا يفضل تناولها للحوامل، إذ تسبب احتباس المياه الزائدة في الجسم، فضلًا عن ارتفاع نسبة الأملاح بشكل كبير.

مخاطر تناول الفسيخ والرنجة للحوامل

كانت منظمة الصحة العالمية، أجابت عن مخاطر تناول الفسيخ والرنجة للحوامل، مؤكدة أنّ الفسيخ يعد سمكا نيئا عالي التمليح، لذا إذا كان لدى السيدة تاريخ من تسمم الحمل أو ارتفاع ضغط الدم فلا ينصح بتناول الفسيخ على الإطلاق إذ يؤثر على صحة الأم والجنين.

وأضاف الدكتور محمد عفيفي، المستشار الإقليمي لصحة المرأة في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن الأمر يختلف مع الرنجة فإذا كانت مطهية بشكل جيد وأكلنا منها كميات بسيطة فلا توجد منها مشكلة.

ماذا يحدث للحوامل عند تناول الفسيخ والرنجة؟

وحذر الدكتور عمرو حسن، استشاري أمراض النساء والتوليد، السيدات الحوامل من تناول الفسيخ والرنجة، بسبب نسبة الأملاح العالية التي تحتويها، إذ تتسبب في تسمم الحمل، فضلًا عن احتباس المياه والملح في الجسم، وارتفاع ضغط الدم، علاوة على تورمات في الجسم والقدمين، والحاجة إلى الحكة في الجسم مع الإصابة بالالتهابات.

وأوضح «حسن»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّه في حال تناول قطعة ضئيلة، لا بد من تناول الخضروات الورقية والمياه بكثرة لتعويض ما يفقده الجسم حال تناولها.