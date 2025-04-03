الامارات | «صورة العيد» مع برج خليفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عدسات هواتف وكاميرات تتسابق من أجل توثيق اللحظات والذكريات السعيدة، وحشود من الزوار تستمتع بالأجواء الرائعة في قلب مدينتنا العامرة بمظاهر الفرح، خلال احتفالات «العيد في دبي»، حيث تكتسي كل الأرجاء على امتداد الإمارة بالفعاليات والعروض، لاسيما في هذه المحطة المبهجة التي تضم أكبر مركز تسوق، وأعلى مبنى شيده الإنسان على وجه الأرض، برج خليفة، وكذلك النافورة الأيقونية التي تنثر رذاذ الماء والسعادة على أنغام أغانٍ بلغات مختلفة، لكي ترضي جميع الأذواق والأعمار والجنسيات التي تقصد هذا المكان من جهات العالم المختلفة.