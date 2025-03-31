نصائح غذائية لمرضى السكري في عيد الفطر.. إزاي توازن بين الحلويات وصحتك؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

عيد الفطر مناسبةً قد يشكّل تحديًا صحيًا خاصًا لمرضى السكري بسبب تناول كميات كبيرة من الكعك، البسكويت، والبيتي فور، وهي أطعمة تحتوي على نسب عالية من السكر والدهون المشبعة، ووفقًا لتصريحات الدكتور أحمد علام، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، فإن الإفراط في تناول هذه الأطعمة يؤدي إلى اضطراب مستويات السكر في الدم، ما يزيد من خطر حدوث مضاعفات صحية مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن.

استبدال المكونات الضارة ببدائل صحية

يؤكد الدكتور علام أنه من الممكن الاستمتاع بحلويات العيد دون التأثير السلبي على الصحة، وذلك من خلال إجراء بعض التعديلات البسيطة في النظام الغذائي، مثل:

استبدال السكر بالمحليات الطبيعية.

تناول الحلويات المصنوعة من الدقيق الكامل بدلًا من الدقيق الأبيض.

استخدام الحليب خالي الدسم بدلًا من الحليب كامل الدسم في إعداد الحلويات.

ضبط كميات الحلويات وتجنب الإفراط

ويشير إلى أن التحكم في كميات الحلويات المستهلكة يساعد في تجنب الارتفاع الحاد لمستويات السكر، حيث يُنصح بتقسيم الوجبات وتناول كميات صغيرة من الحلويات على مدار اليوم، بدلاً من تناول كميات كبيرة دفعة واحدة.

الاهتمام بترطيب الجسم

المشروبات السكرية مثل العصائر والمشروبات الغازية من العوامل التي تساهم في ارتفاع مستويات السكر في الدم، وينصح الدكتور أحمد علام بالاعتماد على الماء والمشروبات الخالية من السكر للحفاظ على الترطيب وتقليل تأثير الحلويات على الجسم.

مراقبة مستويات السكر في الدم

يشدد الأطباء على ضرورة متابعة مستويات السكر بشكل منتظم خلال العيد، خاصة بعد تناول الأطعمة الغنية بالسكر، لتفادي أي ارتفاع مفاجئ قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

زيادة استهلاك الألياف والبروتينات

تُشكل الألياف دورا مهما في تنظيم مستويات السكر في الدم، حيث تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الأمعاء، ويُنصح بتناول الخضروات، البقوليات مثل العدس والحمص، والمكسرات غير المملحة كبدائل صحية للحلويات.

ممارسة النشاط البدني

يعد النشاط البدني من العوامل الأساسية التي تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم، ويوضح الدكتور أحمد أن المشي بعد الوجبات يمكن أن يساعد في حرق السعرات الحرارية الزائدة وتحسين استجابة الجسم للأنسولين.

التعامل مع الضغط العصبي

الإجهاد النفسي يمكن أن يؤدي إلى اضطراب مستويات السكر في الدم، لذا يُفضل الابتعاد عن الضغوط النفسية واللجوء إلى تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو المشي في الهواء الطلق.

الإقلاع عن التدخين

أثبتت الدراسات أن التدخين يزيد من مقاومة الجسم للأنسولين، مما يجعل التحكم في مرض السكري أكثر صعوبة، ولذلك، يُنصح بالإقلاع عن التدخين لتقليل مخاطر المضاعفات المرتبطة بالسكري.