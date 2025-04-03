شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجري تعديلا على تشكيل الأهلي في لقاء العودة أمام الهلال بموريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

يخطط السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لإجراء تعديل على تشكيل الأهلي في لقاء الإياب أمام الهلال السوداني والمقرر لها مساء الثلاثاء المقبل على ملعب شيخ بيديا في موريتانيا، بعدما أظهرت مباراة الذهاب معاناة الأهلي فنيا وغياب الفاعلية الهجومية.



ويفكر كولر في اللعب برأس حربة وحيد سواء وسام أبو علي أو نيتس جراديشار مع عودة حسين الشحات للمشاركة الأساسية، وعودة أشرف بن شرقي للعب في مركز الجناح الأيسر بشكل أساسي بعدما شارك في مركز الجناح الأيمن في مباراة الذهاب.



كانت مباراة الأهلي والهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا قد أنتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف أحرزه محمد هاني في الدقيقة 11 من زمن اللقاء لتستمر فرص الفريقين في الصعود من خلال مباراة الإياب.



في ذات السياق، أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن عدم رضاه عن نتيجة مباراة فريقه أمام الهلال السوداني بعد الفوز بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما في ذهاب بع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "قمنا بالاستحواذ على مجريات المباراة كاملة، ولكن التركيز فى إنهاء الهجمة لم يكن موجودا لدى بعض اللاعبين لذلك لم نحرز العديد من الأهداف".

وعن تأخر إجراء التغييرات، برر كولر: "لم أقم بإجراء التغييرات مبكراً لأنه من الصعب الاستعانة بلاعب من على الدكة يدخل أجواء اللقاء سريعا، وأرى أن أكرم توفيق لا يزال لاعباً فى الأهلى ويقدم مستويات جيدة فى التدريبات والمباريات، ولم أقم باستبعاده بسبب عدم تجديده للفريق".

وعن عدم خوض مباراة رسمية منذ فترة رفض كولر الرد، وطلب الحديث عن اللقاء فقط، مشيراً إلى أن عدم تواجد علي معلول في القائمة بسبب وجود يحيى عطية الله الذي قدم مباراة جيدة".

وأضاف كولر: "كنت غاضبا بعض الشيء أيضا مثل اللاعبين بسبب التحكيم، وأرى أن الأعياد والمناسبات لا تؤثر على مستوى اللاعبين خلال المباراة"