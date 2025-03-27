شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق الغابات الحالية الأضخم على الإطلاق في تاريخ كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس إدارة الكوارث في سول أن حرائق الغابات المستعرة منذ نحو أسبوع في جنوب شرق كوريا الجنوبية والتي خلفت 26 قتيلًا حتى اليوم، أصبحت "الأضخم على الإطلاق" في تاريخ البلاد.

وقال لي هان-كيونغ اليوم الخميس، إن "النيران تنتشر بسرعة، وإن مساحة الغابات المتضررة وصلت إلى 35,810 هكتارات، متجاوزة بأكثر من 10 آلاف هكتار المساحة التي تضررت من حريق الساحل الشرقي عام 2000، والذي كان الأكبر على الإطلاق".

وأضاف أن الحصيلة البشرية لضحايا هذه الحرائق بلغت حتى اليوم 26 قتيلًا.

الواقع القاسي لأزمة المناخ

وأشار المسؤول الكوري الجنوبي إلى أن هذه الحرائق "تكشف مجددًٍا الواقع القاسي لأزمة المناخ"، مشيرًا إلى أن عاملي الجفاف الشديد والرياح العاتية زادت من حدة الأضرار.



وقال: "لقد كشف هذا الحريق مجددًا عن الواقع القاسي لأزمة مناخية لم نشهد لها مثيلًا من قبل".

وأوضح أن مستوى الأمطار التي هطلت في المناطق المتضررة هذا الموسم لم يصل إلى نصف المعدل الطبيعي.