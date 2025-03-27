شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :ترامب يفاجئ الجميع ويعلن رسمياً استسلام الحـوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر الرئيس الأمريكي ترامب تصريحاً جديداً بشأن الضربات العسكرية ضد مليشيا الحوثي في اليمن

موضحاً ان الضربات الأمريكية على اليمن كانت ناجحة

وأكد ترامب ان الحوثيون يريدون السلام الآن وكشف ترامب ان الهجمات على الحوثيين ستستمر لوقت طويل

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