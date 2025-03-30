شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن طريقة موت زعيم الحو ثيين (لن تصدق) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار الصحفي اليمني صالح الحنشي جدلاً واسعاً بعد نشره توقعات حول الطريقة التي قد يتم بها اغتيال زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين، عبد الملك الحوثي، واصفاً إياها بأنها "لن تخطر على بال أحد".

ووفقاً لما نشره الحنشي على حسابه في منصة إكس (تويتر سابقاً)، فإن عملية الاغتيال قد تتم باستخدام "درون" صغير الحجم، يشبه النحلة، ومزود بكاميرات دقيقة وقاذف لأشعة قاتلة، بحيث يتم توجيهها إلى رأس الحوثي مباشرة.

وأضاف الحنشي أن هذه العملية ستعتمد على الذكاء الاصطناعي، مشدداً على ضرورة "الانتباه من النحل".