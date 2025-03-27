شكرا لقرائتكم خبر عن غارة أمريكية مفاجئة.. والكاميرا توثق لحظة لا تصدق! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر مقطع فيديو خلال الساعات القليلة الماضية يوثق لحظة وقوع انفجار عنيف جراء غارات أمريكية على محافظة صعدة في اليمن.

وأظهر الفيديو مواطن يمني يجلس داخل محل تجاري لحظة وقوع الضربة الجوية الأمريكية، دون أن يتحرك من مكانه رغم شدة الانفجار، بينما كان يحتضن طفله الصغير واضعاً يديه على رأسه وأذنيه لحمايته من صوت القصف.

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الإخبارية، حيث وصفه المتابعون بالمشهد “الأسطوري” الذي يجسد صمود اليمنيين وعدم خوفهم من الهجمات العسكرية الأمريكية.

كما علق البعض بمطالبات ساخرة للرئيس الأمريكي حينها، دونالد ترامب، بأن يجتمع مع قادة البنتاغون للتأمل في المشهد، مؤكدين أن أي عملية عسكرية ضد اليمنيين مصيرها الفشل.