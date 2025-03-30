شكرا لقرائتكم خبر عن الحو ثيون يستبدلون خطيب العيد بعد 30 عاماً على المنبر.. شاهد ما فعله المصلين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شهدت منطقة مفرق حبيش بمحافظة إب اليوم حادثة أثارت استياء واسعاً، حيث قامت جماعة الحوثي بإنزال الشيخ السلفي عبدالعزيز البرعي من منبر خطبة صلاة العيد، وهو الذي تولى الخطبة في هذا الموقع لأكثر من 30 عاماً.
وفرضت الجماعة بدلاً منه خطيباً ينتمي إليها، مما دفع العديد من المصلين إلى مغادرة المصلى فوراً تعبيراً عن رفضهم للإجراء.
كانت هذه تفاصيل خبر الحو ثيون يستبدلون خطيب العيد بعد 30 عاماً على المنبر.. شاهد ما فعله المصلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.