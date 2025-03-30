شكرا لقرائتكم خبر عن الحو ثيون يستبدلون خطيب العيد بعد 30 عاماً على المنبر.. شاهد ما فعله المصلين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت منطقة مفرق حبيش بمحافظة إب اليوم حادثة أثارت استياء واسعاً، حيث قامت جماعة الحوثي بإنزال الشيخ السلفي عبدالعزيز البرعي من منبر خطبة صلاة العيد، وهو الذي تولى الخطبة في هذا الموقع لأكثر من 30 عاماً.

وفرضت الجماعة بدلاً منه خطيباً ينتمي إليها، مما دفع العديد من المصلين إلى مغادرة المصلى فوراً تعبيراً عن رفضهم للإجراء.