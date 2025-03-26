شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بينهم الرزامي وحميد الدين...جماعة الحوثي تعترف بمقتل قيادات سلالية بالغارات الأمريكية"الأسماء" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترفت ميليشيا الحوثي الإرهابية بمصرع قيادات سلالية بارزة جراء الغارات الامريكية المستمرة منذ منتصف مارس الجاري .

وذكرت وسائل اعلام حوثية رسمية انه جرى اليوم في صنعاء تشييع جثامين 14 من قياداتها بينهم سلاليين من صعدة وذلك فيما تسميه معركتي "النفس الطويل والفتح الموعود والجهاد المقدس" وهو ذات التسمية التي اعلنتها مع بدء قصفها الصاروخي على السفن في البحر والاراضي المحتلة .

ووفق اعلام الحوثي فإن القتلى هم العقيد أحمد جابر الرزامي، والرائد زيد حسن حميد الدين، والرائد حسن خالد الشريف، والرائد إبراهيم علي السراجي، والرائد يحيى علي النمس الشريف، والرائد عبدالله علي السراجي، والنقيب صقر صالح الدهشاء، والملازم ثاني مصطفى إسماعيل الوظري، والملازم ثاني بشير علي الخبي، والملازم ثاني فؤاد أحمد مقبولي، والملازم ثاني مازن حامد الشميري، والمساعد علي عبدالجبار السراجي، والمساعد ناصر محمد الجبهة، والجندي سلمان أحمد القرقري.

وخلال الايام الماضية أعلنت الميليشيات عن تشييع العشرات من قياداتها العسكرية الذي لقوا مصرعهم اما جراء الغارات الامريكية أو بسبب هجماتها الفاشلة على المواقع الحكومية.