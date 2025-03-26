شكرا لقرائتكم خبر عن من السماء إلى الأرض.. أمريكا تنفذ "الخطة ب" بغزو بري قد يحول اليمن إلى مقبرة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في سياق تصعيدها العسكري باليمن، أطلقت الولايات المتحدة ما أسمته “الخطة ب” يوم الثلاثاء، محولة تركيزها من الحملات الجوية الفاشلة نحو التمهيد لعمليات برية ضد الحوثيين، في محاولة لتعويض الإخفاق الذي مُنيت به خلال أسبوعين من القصف المكثف الذي لم يحقق أهدافه.

جاءت هذه الخطوة بالتزامن مع تحركات دبلوماسية مكثفة قادها السفير الأمريكي في اليمن، ستيفن فاجن، الذي التقى قادة فصائل جنوبية، أبرزهم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي.

ومن الملفت أن الزبيدي، الذي أبدى سابقاً انفتاحاً على فكرة التطبيع مع إسرائيل خلال تصريحات صحفية، أكد دعمه الكامل للخطوات الأمريكية، مشيراً إلى استعداد فصائله للتعاون العسكري مع واشنطن ضد الحوثيين.

وتظهر التسريبات أن الولايات المتحدة طلبت أيضاً من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، تكثيف الهجمات على الحوثيين، في إطار مسعى أمريكي لفرض اتفاقية دبلوماسية تربط وقف الهجمات على السفن الأمريكية بإنهاء الغارات الجوية، إلا أن هذا النهج يطرح تساؤلات حول التناقض الصارخ بين تصريحات الدفاع الأمريكي التي نفت التدخل في ما وصفه بالحرب الأهلية، وبين التحركات الميدانية للسفارة التي تدفع نحو تصعيد عسكري.

ويعتبر هدف استعادة دولة الجنوب المحرك الرئيسي للفصائل الجنوبية، فيما يبدو تعاونها الحالي مع واشنطن مناقضاً لسابق مواقفها الرافضة لخوض حروب لصالح بعض القوى الشمالية.

في هذا الإطار، تبرز تساؤلات حول طبيعة “المغريات” الأمريكية للزبيدي، خاصة في ظل سجله السياسي المنفتح على التطبيع مع إسرائيل، وما إذا كانت واشنطن قد عرضت ضمانات لدولة جنوبية أو دعماً دولياً لمشروعه، مقابل انخراطه في مخططها العسكري.