شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «أسمنت الشرقية» عن النصف الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 86 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وسيكون تاريخ الأحقية 1446-10-22 الموافق 2025-04-20، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-11-10 الموافق 2025-05-08.

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية، اليوم، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2024.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 86 مليون ريال.وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 86 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.وسيكون تاريخ الأحقية 1446-10-22 الموافق 2025-04-20، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-11-10 الموافق 2025-05-08.