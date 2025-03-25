شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «أسمنت الشرقية» عن النصف الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية، اليوم، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 86 مليون ريال.
وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 86 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-10-22 الموافق 2025-04-20، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-11-10 الموافق 2025-05-08.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 86 مليون ريال.
وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 86 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-10-22 الموافق 2025-04-20، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-11-10 الموافق 2025-05-08.