شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، الأربعاء 26 مارس 2025، حالة من الاستقرار، دون تغيير ملحوظ مقارنة بالأيام السابقة، وسط متابعة حذرة من قبل المستثمرين والتجار لتطورات السوق العالمية والعوامل المحلية المؤثرة.

سعر الذهب اليوم

- عيار 24: 4891 جنيهًا.

- عيار 21: 4280 جنيهًا.

- عيار 18: 3669 جنيهًا.

- عيار 14: 2853 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34240 جنيهًا.



وأشار خبراء الصاغة إلى أن استقرار الأسعار يأتي في ظل توازن بين العرض والطلب محليًا، مع ثبات نسبي في أسعار الذهب عالميًا. كما لفتوا إلى أن العوامل الاقتصادية العالمية، مثل تحركات الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة، تظل مؤثرًا رئيسيًا على اتجاهات المعدن الأصفر.

ويُذكر أن الذهب يحتفظ بجاذبيته كملاذ آمن للادخار والاستثمار في مصر، خاصة في فترات التقلبات الاقتصادية. وينصح المتعاملون في السوق بضرورة متابعة التطورات اليومية لأسعار الذهب عالميًا ومحليًا قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

يُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حركة طبيعية في السوق مع استمرار الطلب على الذهب بمناسبة المناسبات الاجتماعية والأعياد.