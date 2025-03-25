شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لأرباح «غاز» إلى 3.769 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة توزيع الغاز الطبيعي (غاز) في عام 2024 بنسبة طفيقة قدرها 0.1% إلى 3.769 مليون ريال، مقابل 3.766 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية لمشروع التشغيل والصيانة لشبكة الغاز الطبيعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وتضمنت الأسباب: الإيرادات الناتجة عن الاستثمار في مشروع مشترك بطريقة حقوق الملكية وانخفاض مخصص الزكاة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية لمشروع التشغيل والصيانة لشبكة الغاز الطبيعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وتضمنت الأسباب: الإيرادات الناتجة عن الاستثمار في مشروع مشترك بطريقة حقوق الملكية وانخفاض مخصص الزكاة.