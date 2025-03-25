الاقتصاد

ارتفاع طفيف لأرباح «غاز» إلى 3.769 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع طفيف لأرباح «غاز» إلى 3.769 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة توزيع الغاز الطبيعي (غاز) في عام 2024 بنسبة طفيقة قدرها 0.1% إلى 3.769 مليون ريال، مقابل 3.766 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية لمشروع التشغيل والصيانة لشبكة الغاز الطبيعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وتضمنت الأسباب: الإيرادات الناتجة عن الاستثمار في مشروع مشترك بطريقة حقوق الملكية وانخفاض مخصص الزكاة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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