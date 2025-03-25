شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لأرباح «غاز» إلى 3.769 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: الإيرادات الناتجة عن الاستثمار في مشروع مشترك بطريقة حقوق الملكية وانخفاض مخصص الزكاة. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة توزيع الغاز الطبيعي (غاز) في عام 2024 بنسبة طفيقة قدرها 0.1% إلى 3.769 مليون ريال، مقابل 3.766 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية لمشروع التشغيل والصيانة لشبكة الغاز الطبيعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.وتضمنت الأسباب: الإيرادات الناتجة عن الاستثمار في مشروع مشترك بطريقة حقوق الملكية وانخفاض مخصص الزكاة.