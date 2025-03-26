شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 25-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 25-3-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.231 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 15 سهمًا



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: العبور للاستثمار العقاري، والعالمية للاستثمار والتنمية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، ومطاحن مصر العليا، وشركة النصر للأعمال المدنية، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وبريميم هيلثكير جروب، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، وأم بي للهندسة، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، ومصر للزيوت والصابون، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية.

البورصة تخسر 9 مليارات جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.231 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 88 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.8%، والعرب على 4.48%، واستحوذت المؤسسات على 20.59% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.4%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 91.4 مليون جنيه، 94.3 ألف جنيه، 21.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 4.7 مليون جنيه، 54.7 مليون جنيه، 53.6 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 31761 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 39463 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 13970 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 8890 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 12277 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3329 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 11401 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1985 نقطة.

وصعدت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 96 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخليين بشركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 43.8 ألف سهم، 36.5 ألف سهم، 2.7 مليون سهم، 91.2 ألف سهم، 46.1 ألف سهم، 503 آلاف سهم، 29.8 ألف سهم، 1000 سهم، 3.037 مليون سهم، على الترتيب.

فيما باع مساهم رئيسي بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية عدد 250 ألف سهم، وباع داخليين بشركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير، والدولية للأسمدة والكيماويات، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 11 مليون سهم، 15 ألف سهم، 2.8 مليون سهم، 7 آلاف سهم، 7500 سهم، 3.037 مليون سهم، 128.8 ألف سهم، على الترتيب.

صفقات



أعلنت شركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري، شراء المساهم شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، عدد 3.9 مليون سهم بسعر 0.733 جنيه بقيمة إجمالية 2.9 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 7.56% إلى 8.25%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب، شراء المساهم شركة أكاسيا للاستثمار، عدد 4.3 مليون سهم بسعر 3.35 جنيه بقيمة إجمالية 14.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 13.29% إلى 20.7%، ونفذت الصفقة من خلال شركة ايه اف لتداول الأوراق المالية.



فيما أعلنت شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، بيع المساهم عبير السعيد إبراهيم علي، عدد 1.2 مليون سهم بسعر 2.033 جنيه بقيمة إجمالية 2.4 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.01% إلى 1.002%، ونفذت الصفقة من خلال شركة سيجما لتداول الأوراق المالية.

مطاحن شمال القاهرة



أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الأغذية، حققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، فائض قدره 40.2 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2024 وحتى 28 فبراير عام 2025، مقابل 11.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

بلتون



أعلنت شركة بلتون القابضة، عن نتيجة المرحلة الأولى لعملية الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة، وبلغت نتيجة الاكتتاب في أسهم الزيادة عن تغطية عدد 4.95 مليار سهم بنسبة 92.11% من إجمالي أسهم الزيادة البالغة 5.375 مليار سهم، وسوف يتم فتح باب الاكتتاب للمرحلة الثانية بعد استيفاء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.