شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «معدنية» 28% إلى 40.3 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية.

ومن أسباب ارتفاع الخسائر خلال العام الحالي انخفاض إيرادات أخرى وانخفاض أرباح ودائع بنكية وارتفاع المصاريف البنكية بالإضافة إلى الزيادة في الخسائر من العمليات غير المستمرة. الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) في عام 2024 بنسبة 28% إلى 40.3 مليون ريال، مقابل 31.5 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية تعود أسباب ارتفاع الخسائر خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض مبيعات المسبوكات المعدنية وانخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الأسلاك المسحوبة.وتضمنت الأسباب: ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية.ومن أسباب ارتفاع الخسائر خلال العام الحالي انخفاض إيرادات أخرى وانخفاض أرباح ودائع بنكية وارتفاع المصاريف البنكية بالإضافة إلى الزيادة في الخسائر من العمليات غير المستمرة.