نصائح لخسارة الوزن الزائد خلال الأيام الأخيرة من رمضان.. «ركز على البروتينات والخضروات»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع انتهاء شهر رمضان واستعداد الجميع لاستقبال عيد الفطر، يجد البعض أن لديه زيادة غير متوقعة في الوزن، وعلى الرغم من أن الصيام يُعتبر فرصة ذهبية لخسارة الوزن، إلا أن العادات الخاطئة خلال الإفطار والسحور، قد تؤدي إلى نتائج عكسية، مثل تناول كميات كبيرة من الحلويات والمقليات، بجانب قلة النشاط البدني، فكيف يمكن الاستعداد للعيد بجسم متوازن وصحي؟

كيف تتخلص من الوزن الزائد؟

يشير خبراء التغذية إلى أن السبب الرئيسي لزيادة الوزن في رمضان هو سوء اختيار الأطعمة، خاصة في وجبتي الإفطار والسحور، فالكثيرون يعوضون ساعات الصيام الطويلة بتناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة، مما يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية المخزنة في الجسم، كما أن تناول الحلويات الرمضانية بعد الإفطار مباشرة يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم، ما يسبب تخزين الدهون بدلًا من حرقها، وهناك بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تزيد من الوزن في رمضان، من بينها:

الإفطار غير متوازن

يعتبر الإفطار الوجبة الرئيسية التي يعتمد عليها الجسم لاستعادة الطاقة بعد ساعات طويلة من الصيام، لكن تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة والمقلية يؤدي إلى تخزين السعرات الحرارية بدلاً من حرقها، كما أن بدء الإفطار بالمقليات أو الحلويات يرفع مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ، ما يسبب الشعور بالجوع سريعًا، ويدفع الصائم لتناول المزيد من الطعام.

قلة النشاط البدني

يؤدي الشعور بالخمول بعد الإفطار إلى قلة الحركة، مما يحد من قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية، وينصح الخبراء بممارسة المشي لمدة نصف ساعة يوميًا أو ممارسة تمارين رياضية خفيفة بعد الإفطار بساعتين، لتنشيط الدورة الدموية وتعزيز عملية الأيض.

سحور غير صحي

وجبة السحور ضرورية للحفاظ على طاقة الجسم في أثناء الصيام، لكن اختيار أطعمة غير صحية مثل المقليات والسكريات يسبب زيادة الوزن، ويفضل تناول البروتينات الصحية والخضروات، وشرب كميات كافية من الماء للحد من الجوع خلال النهار، مع تجنب الأطعمة الغنية بالملح والتوابل التي تحفز احتباس السوائل في الجسم.

قلة النوم واضطراب الهرمونات

يرتبط قلة النوم بزيادة مستويات هرمون الكورتيزول، الذي يساهم في تراكم الدهون، خاصة في منطقة البطن، كما يؤدي اضطراب مواعيد النوم خلال شهر رمضان إلى اختلال عمليات الأيض، مما يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتور شيماء خفاجي، استشاري التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، أن الصيام دون حساب السعرات الحرارية المستهلكة بدءًا من وجبة الإفطار وحتى السحور لن يساعد على فقدان الوزن، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مضيفة أن خسارة الوزن تتطلب استهلاك سعرات أقل من الاحتياج اليومي، لتحفيز الجسم على حرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة.

وأوضحت أن ممارسة الرياضة تساعد في منع زيادة الوزن خلال رمضان، حيث تساعد على تحسين معدلات الأيض وحرق الدهون، مشددة على ضرورة تناول إفطار متوازن يحتوي على البروتينات والألياف بدلًا من الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات.

كيف تتجنب زيادة الوزن خلال الأيام الأخيرة من رمضان؟