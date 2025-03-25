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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 25 - 3 - 2025

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الثلاثاء 25 - 3 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم، الثلاثاء، الموافق 25 - 3 - 2025 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها... اللجنة الأولمبية: رفض شكوى الأهلى.. والمستندات كشفت صحة موقف الرابطة، والأهلى: ننتظر القرار الرسمي في أزمة القمة قبل إعلان موقفنا النهائى.

 

اللجنة الأولمبية: رفض شكوى الأهلى.. والمستندات كشفت صحة موقف الرابطة

اللجنة الأولمبية: رفض شكوى الأهلى.. والمستندات كشفت صحة موقف الرابطة

 

الأهلى: ننتظر القرار الرسمي في أزمة القمة قبل إعلان موقفنا النهائى

الأهلى: ننتظر القرار الرسمي في أزمة القمة قبل إعلان موقفنا النهائى

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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