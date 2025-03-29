شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يحضر نهائى دورة الخليج 365 الرمضانية لكرة القدم برعاية بنك CIB والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365 تغطية خاصة لانطلاق المباراة النهائية من دورة الخليج 365 الرمضانية لكرة القدم في نسختها الحادية عشرة بملاعب نادى الصيد بالدقى والتى تقام برعاية بنك CIB، في حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365.

كما شارك في ختام الدورة كلاً من: شريف نيازى، مدير بقطاع التسويق والاتصال المؤسسى بالبنك التجارى الدولى CIB، ومايكل كامل مدير العلاقات الإعلامية بالبنك التجارى الدولى CIB، والنائب والإعلامي والناقد الرياضى محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ.

كما حضر حفل الختام المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد، ومحمد غباشي المدير التنفيذي للنادي وأشرف الفار مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، الذين قدموا كافة التسهيلات اللازمة للجنة المنظمة للدورة الرمضانية منذ بدايتها وحتى الحفل الختامي، بما أسهم في خروجها بالشكل المشرف الذي يليق بالمجهود المقدم من الجميع.

واستعرضت التغطية التي قدمها الزميل أحمد العدل المباراة الاستعراضية لأبناء العاملين بالمؤسسة والتي بدأت قبل انطلاقة صافرة اللقاء النهائي بين فريقى الحريفة والأبطال، في مباراة قوية جمعت بين الفريق الأحمر والفريق الأخضر، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 6/ 5 بركلات الترجيح، مما أضفى أجواء البهجة والمرح والسعادة بين الحضور.



ختام دورة الخليج 365 الرمضانية (1)



ختام دورة الخليج 365 الرمضانية (2)



ختام دورة الخليج 365 الرمضانية (3)



ختام دورة الخليج 365 الرمضانية (4)



ختام دورة الخليج 365 الرمضانية (5)



ختام دورة الخليج 365 الرمضانية (6)



ختام دورة الخليج 365 الرمضانية (7)



ختام دورة الخليج 365 الرمضانية (8)



ختام دورة الخليج 365 الرمضانية (9)



ختام دورة الخليج 365 الرمضانية (10)



ختام دورة الخليج 365 الرمضانية (11)



ختام دورة الخليج 365 الرمضانية (12)



ختام دورة الخليج 365 الرمضانية (13)



ختام دورة الخليج 365 الرمضانية (14)