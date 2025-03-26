شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز الوعي البيئي.. توزيع 700 شتلة مجانية على مواطني الخرمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة مبادرة ميدانية تضمنت توزيع 700 شتلة متنوعة على مرتادي سوق العزيزية للخضار والفواكه بالمحافظة، وذلك في خطوة تهدف إلى الإسهام الفاعل في جهود التشجير المحلية ورفع مستوى الوعي بأهمية البيئة لدى أفراد المجتمع.
ولاقت المبادرة تفاعلاً إيجابياً من زوار السوق الذين تسلموا الشتلات للمساهمة في زيادة المساحات الخضراء.
وتندرج هذه الفعالية ضمن إطار أوسع، حيث تعد استكمالاً لحملة التشجير التي ينفذها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.
وتتزامن هذه الجهود الإقليمية والمحلية مع الحملة الشاملة التي أطلقتها الوزارة على مستوى المملكة، والتي تركز على زيادة الرقعة الخضراء وتنمية الغطاء النباتي والحفاظ عليه كهدف استراتيجي.
تنمية الغطاء النباتيوأوضح المكتب أن هذه المبادرة تأتي بهدف نشر ثقافة تنمية الغطاء النباتي وتشجيع المحافظة عليه، فضلاً عن التأكيد على أهمية حماية البيئة كمسؤولية مجتمعية.
ولاقت المبادرة تفاعلاً إيجابياً من زوار السوق الذين تسلموا الشتلات للمساهمة في زيادة المساحات الخضراء.
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وتندرج هذه الفعالية ضمن إطار أوسع، حيث تعد استكمالاً لحملة التشجير التي ينفذها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.
وتتزامن هذه الجهود الإقليمية والمحلية مع الحملة الشاملة التي أطلقتها الوزارة على مستوى المملكة، والتي تركز على زيادة الرقعة الخضراء وتنمية الغطاء النباتي والحفاظ عليه كهدف استراتيجي.