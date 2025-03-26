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لتعزيز الوعي البيئي.. توزيع 700 شتلة مجانية على مواطني الخرمة

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حذيفة القرشي - الخرمة 0 تبليغ

لتعزيز الوعي البيئي.. توزيع 700 شتلة مجانية على مواطني الخرمة

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الدمام - شريف احمد - نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة مبادرة ميدانية تضمنت توزيع 700 شتلة متنوعة على مرتادي سوق العزيزية للخضار والفواكه بالمحافظة، وذلك في خطوة تهدف إلى الإسهام الفاعل في جهود التشجير المحلية ورفع مستوى الوعي بأهمية البيئة لدى أفراد المجتمع.

تنمية الغطاء النباتي

وأوضح المكتب أن هذه المبادرة تأتي بهدف نشر ثقافة تنمية الغطاء النباتي وتشجيع المحافظة عليه، فضلاً عن التأكيد على أهمية حماية البيئة كمسؤولية مجتمعية.
ولاقت المبادرة تفاعلاً إيجابياً من زوار السوق الذين تسلموا الشتلات للمساهمة في زيادة المساحات الخضراء.

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وتندرج هذه الفعالية ضمن إطار أوسع، حيث تعد استكمالاً لحملة التشجير التي ينفذها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.
وتتزامن هذه الجهود الإقليمية والمحلية مع الحملة الشاملة التي أطلقتها الوزارة على مستوى المملكة، والتي تركز على زيادة الرقعة الخضراء وتنمية الغطاء النباتي والحفاظ عليه كهدف استراتيجي.

تعزيز أعمال التشجير

وتسعى الوزارة من خلال هذه الحملات المتعددة إلى تحفيز المشاركة المجتمعية في أعمال التشجير، وحث مختلف شرائح المجتمع على الانخراط الفاعل في الفرص التطوعية المتاحة، والتي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في تطوير مشاريع التنمية البيئية المستدامة والمحافظة عليها، بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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