شكرا لقرائتكم خبر عن حتى مساء السبت.. أمطار وصواعق رعدية على الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة الحدود الشمالية تصحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وتشمل مدينة عرعر ومحافظة طريف والعويقيلة. للمزيد:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1905547451886399754?ref_src=twsrc%5Etfw

وبيّن المركز: أن الحالة تبدأ من صباح يوم السبت وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً من نفس اليوم.