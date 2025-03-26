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القيادة تهنئ رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية بذكرى استقلال بلاده

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واس - جدة 0 تبليغ

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  • القيادة تهنئ رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية بذكرى استقلال بلاده 2/3
  • القيادة تهنئ رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية بذكرى استقلال بلاده 3/3

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس محمد شهاب الدين رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.


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وبعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس محمد شهاب الدين رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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