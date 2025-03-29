- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد ورئيس مجلس السيادة السوداني يؤديان الصلاة في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفخامة رئيس مجلس السيادة السوداني وأصحاب السمو والمعالي صلاة ليلة 29 من رمضان في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
كان استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر الصفا بمكة المكرمة، فخامة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الأول ركن عبدالفتاح البرهان.
وجرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار في السودان الشقيق.
وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع سمو ولي العهد.
كان استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر الصفا بمكة المكرمة، فخامة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الأول ركن عبدالفتاح البرهان.
وجرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار في السودان الشقيق.
تعزيز العلاقات بين السعودية والسودانوجرى بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، وتم التوافق على إنشاء مجلس تنسيق يُعنى بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.
وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع سمو ولي العهد.