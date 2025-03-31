طريقة علاج آلام القولون العصبي في المنزل بالطرق الطبيعية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني العديدون من القولون العصبي، وهو اضطراب وظيفي في الجهاز الهضمي، يسبب ألم البطن وغازات مع تغير طبيعة البراز من الإسهال أو الإمساك المزمن، ولهذا فإن علاج القولون العصبي يتحدد بطبيعة الأعراض.

ويرتبط القولون العصبي بشكل أساسي بالحالة النفسية للشخص المصاب أي أنه عبارة عن انعكاس للحالة النفسية للشخص على وظيفة الجهاز الهضمي، فضلًا على العادات الغذائية الخاطئة.

أعراض القولون العصبي

ألم البطن

إنتفاخ البطن و الغازات

الإمساك

الإسهال

إنتفاخ البطن

انحشار الغازات في القولون وخاصة الزاوية اليسرى والعليا من البطن

خفقان في القلب

صداع

تعب عام

تبول متكرر

اضطرابات وظيفية في أجهزة الجسم الأخرى، مثل آلام المفاصل والعضلات

اضطرابات النوم ومتلازمة التعب المزمن.

علاج القولون العصبي

يمكن علاج القولون العصبي، منزليًا ببعض الطرق الطبيعية، أو بالأدوية المصروفة من الطبيب، وذلك على النحو التالي، بحسب ما ذكر الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية لـ «الوطن».

علاج القولون العصبي المنزلي

المقصود هنا القيام بتغييرات سواء في النظام الغذائي أو العادات اليومية، والتي من شأنها أن تحفز الإصابة بشكل أكثر حدة، ومن أهم هذه التغييرات:

تجنب الأطعمة التي تزيد من الإصابة سوءًا

التركيز على تناول الأغذية الغنية بالألياف الغذائية

الاهتمام يشرب السوائل بكميات كافيه

ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم

الحصول على قسط كاف من النوم يوميًا

محاولة تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات

استشارة أخصائي تغذية من شأنه أن يساعدك في وضع برنامج غذائي مناسب وملائم لحالتك الصحية.

علاج القولون العصبي بالأدوية

من الممكن أن يقوم الطبيب بوصف بعض الأدوية التي تهدف لعلاج أعراض القولون العصبي، ومن بينها:

مكملات الألياف الغذائية

الأدوية الملينة

أدوية مضادة ومعالجة للإسهال

مسكنات الألم.